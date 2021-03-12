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31 марта, 10:09
НовостиЭкология

На озере «Маныч-Гудило» продолжается миграция пернатых

На озере «Маныч-Гудило» продолжается миграция пернатых

По данным специалистов заповедника "Черные земли", больше всего сейчас краснозобых казарок. Прилетели и белолобые гуси. В одной из стай орнитологи заметили издали выделяющегося среди своих серых собратьев - почти белого. Удалось даже его сфотографировать. Позже, выяснилось, что это не восточносибирский белый гусь и не альбинос, а лейцист. 

 Птица с нарушением пигментации наружного покрова. По словам сотрудников заповедника, в разные годы в фотоловушки попадали и другие крылатые лейцисты: обыкновенный скворец, степной орёл, чёрный гриф, а также степной жаворонок. 

 

 

 

 

 

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