На озере «Маныч-Гудило» продолжается миграция пернатых

По данным специалистов заповедника "Черные земли", больше всего сейчас краснозобых казарок. Прилетели и белолобые гуси. В одной из стай орнитологи заметили издали выделяющегося среди своих серых собратьев - почти белого. Удалось даже его сфотографировать. Позже, выяснилось, что это не восточносибирский белый гусь и не альбинос, а лейцист.

Птица с нарушением пигментации наружного покрова. По словам сотрудников заповедника, в разные годы в фотоловушки попадали и другие крылатые лейцисты: обыкновенный скворец, степной орёл, чёрный гриф, а также степной жаворонок.