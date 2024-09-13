За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 62 пожара. Из них -50 возгорание сухой растительности.

Для ликвидации масштабных ландшафтных пожаров в Луганскую Народную Республику прибыли 22 сотрудника пожарно-спасательного отряда из республики и четыре единицы спецтехники в составе сводного отряда МЧС России.

Команду огнеборцев и спасателей лично возглавил министр Александр Куренков, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего в районы с опасной пожарной обстановкой направлены 144 специалиста и 28 единиц техники из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края.

Всего за прошедшие сутки на территории ЛНР ликвидировано 143 пожара. Тушение еще 12 очагов возгорания продолжается.