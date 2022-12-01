На кордоне "Ацан-худук", расположенного на степном участке заповедника Черные земли в Яшкульском районе появилась закрытая смотровая площадка

Теперь государственные инспекторы, несущие вахту, а также гости могут обозревать дальние окрестности с помощью подзорной трубы, наблюдая за сайгаками, степными орлами, журавлями-красавками и другими обитателями заповедной территории.



Возведение смотровой площадки стало возможным благодаря выделенным федеральным субсидиям. На эти средства отремонтировали кровли административного здания в п. Комсомольский Черноземельского района и кордона "Ацан-худук", расположенного на степном участке заповедника в Яшкульском районе.



Фото: t.me/zapovednikchernyezemli