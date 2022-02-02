На календаре - Всемирный день дикой природы

Праздник отмечается с 2013 года. В этот день человечеству напоминают, чем чревато небрежное отношение к окружающему миру. Государственный биосферный заповедник «Черные земли» принимает активное участие в сохранении биологического разнообразия нашего региона.

В наших степях обитают и редкие виды животных – ежи, зайцы-русаки, волки и лисы, хорьки, дикие кабаны. Создать для них безопасные условия – приоритетная задача. По словам директора заповедника «Черные земли» Батаара Убушаева, одним из самых важных инструментов в этом деле в последние годы стали – фотоловушки. Благодаря их широкому применению, удается отслеживать и действия злоумышленников, проникающих в пределы заказника с целью незаконной охоты.

Ведомство также продолжает деятельность по восстановлению популяции сайгаков. Предпринимаемые меры дают хорошие результаты. Однако, есть проблемы, требующие решения. Часто строительство дорог в степной зоне служит препятствием для миграции степных антилоп.

Что касается степных орлов. На протяжении долгих лет здесь эти птицы чувствовали здесь себя как дома. Но вот, по словам заместителя директора по научной работе заповедника Сергея Богуна, в последние годы их численность снижается пугающими темпами.

Сейчас проводится большая просветительская работа среди населения. Эко-уроки прошли в школах Черноземельского и Яшкульского районов.