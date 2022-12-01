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14 апреля, 09:25
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На базе Элистинской школы номер 8 имени Номто Очирова прошел вечер "В правде – сила таланта", посвященный 200-летию со дня рождения российского драматурга Александра Островского

На базе Элистинской школы номер 8 имени Номто Очирова прошел вечер "В правде – сила таланта", посвященный 200-летию со дня рождения российского драматурга Александра Островского

Его работы по сей день звучат на многих языках народов России и мира. На калмыцкий была переведена одна из пьес – "Бешеные деньги". Школьники смогли поучаствовать в этом мероприятии и узнать о жизненном и творческом пути великого драматурга, а также посмотреть запись фрагментов некоторых спектаклей. Сообщается в официальном телеграм-канале библиотеки имени Амур-Санана.

Фото: Школа №8 имени Номто Очирова

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