Муниципальная акция «Чистый четверг» проходит в Элисте

Сама её организация была связана с необходимостью хотя бы частичного решения многолетней проблемы мусора в калмыцкой столице. Так называемая «Мусорная реформа» стартовала в 2017 году. Но за минувшие четыре года так и не прибавилось ясности в вопросе о том, кто же всё- таки отвечает за сбор и утилизацию мусорных отходов в муниципалитетах.

Элистинцы изо дня в день видят переполненные мусорные контейнеры, баки, захламлённые близлежащие площадки. Жительница улицы Серова Вера Богданова не первый год пытается решить эту проблему на своём уровне.

У представителей многоэтажки №24 по улице Клыкова, в чьи контейнеры вынуждены складывать отходы жители соседних домов частного сектора, свои обоснованные претензии.

И, в целом, картина во всей калмыцкой столице мало чем отличается от этой. В куче бытовой мусор, листва, спилы деревьев, а также мебель и строительный мусор. Сейчас в столичной администрации, как нам сообщили, в этом направлении начата планомерная работа. Первый этап уже стартовал. В ходе недельной акции «Чистый четверг» муниципальные власти планируют очистить от хлама и отходов все 306 контейнерных площадок.

В Администрации Элисты сообщили о заявлениях в прокуратуру по поводу невыполнения региональным оператором своих обязанностей по утилизации твёрдых бытовых отходов. Здесь планируют чётко размежевать функции ведомств. Но говорят, что процесс переговоров долог и непредсказуем.

А региональные представители Общероссийского Народного Фронта уверены, что глобально решить проблему можно только за круглым столом.

А что касается растительного мусора, то он мог бы стать ценной базой для городского зелёного хозяйства по культивации собственного чернозёма. Его сегодня вынуждены закупать.

У элистинцев забрезжила надежда решить проблему мусора в калмыцкой столице уже к концу следующего года.