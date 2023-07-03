МРОТ для жителей Калмыкии в новом году может составить 19 тыс 242 рубля

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект, который предполагает увеличение на 18 с половиной процентов минимального размера оплаты труда с начала 2024 года. Повышенный МРОТ обеспечит рост зарплат для почти пяти млн. россиян, подсчитали в ведомстве.

Как сообщил федеральный министр труда и социальной защиты Антон Котяков, последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда ведется по поручению Президента. Это обеспечит повышение зарплат для почти 5 млн. работников, послужит базой для расчета выплат по больничному листу.

Добавим, что с начала нынешнего года МРОТ составляет 16 тыс 242 рубля.