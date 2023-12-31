Молодёжь Калмыкии активно участвует в жизни региона

По итогам 2023го года более 35 тыс. ребят приняли участие в молодёжных форумах и мероприятиях. Это позволило им рассказать о себе, своих идеях, получить поддержку от государства на их реализацию.

Благодаря победе Калмыкии в конкурсе субсидий федерального проекта «Регион для молодых» Росмолодежи в 15 раз выросло финансирование отрасли «молодежная политика» (с 17-ти в 2018 г. до 250 млн. руб. в 2023 г.). Это позволило провести капремонт загородной резиденции Героя Советского Союза Басана Городовикова, где будут открыты: коворкинг центр, фото- и видеостудии, созданы условия для патриотического воспитания молодежи.

Также планируется ремонт и других объектов. Реализация в регионе молодежной политики позволяет выпускать книги, вести работу по сохранению языка, культуры, создавать новые возможности для некоммерческих организаций. Все больше детей и молодежи становятся волонтерами и добровольцами. За прошлый год обучающие программы прошли более 500 молодых людей.

Сотни активных ребят смогли бесплатно посетить города России в рамках федерального проекта «Больше, чем путешествие». Сообщает пресс-служба регионального правительства.