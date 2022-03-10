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7 апреля, 21:30
НовостиСтроительствоЗдравоохранение

Модернизация первичного звена здравоохранения в Калмыкии продолжается

Модернизация первичного звена здравоохранения в Калмыкии продолжается

В планах на ближайшие три года строительство нескольких объектов. Это поликлиника в Городовиковске, районная больница в Приютном, 10 ФАПов и трех врачебных амбулаторий. Подробнее об этом в своем материале рассказал наш корреспондент Баатр Шобгоров.

Ергенинкий - одно из крупных поселений в районе. Более 280 дворов. Население уже приближается к одной тысяче, потому требуется пристальное внимание к комфортному проживанию. В последние годы в этом плане делается многое. Дети занимаются в обновлённой школе, произвели ремонт и в детском саду. А как здесь обустроили парк: помимо озеленения в нем создали зоны отдыха для детей и взрослых.

А еще радует жителей, что началось строительство новой врачебной амбулатории. Стройка началась довольно активно. Все шло по графику. Но в данный момент объект заморожен из-за роста цен.

Как власти, так и жители села уверены, что ситуация изменится, Правительством будут предприняты необходимые меры и стройка возобновится. Между тем, врачебно-фельдшерский пункт, расположенный в старом здании, продолжает свою работу, обслуживая не только жителей п. Ергененский, но и соседнего - Годжур. Помещение 60-х годов постройки, конечно же, не отвечает всем современным требованиям, к тому же, расположен он на краю поселения. А новая амбулатория –  в самом центре.

Важно еще и то, что основное оборудование для новой сельской больницы – уже приобретено. Для завершения новостройки не потребуется много времени. Ведь основной фронт работ выполнен.

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