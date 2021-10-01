Мобильный пункт вакцинации прекращает свою работу на центральной площади Элисты

С 25 октября, в связи с выездом для проведения диспансеризации в Целинный район, завершает работу установленный на площади Пагоды семи дней передвижной комплекс.

Вакцинацию (ревакцинацию) против коронавируса можно пройти в стационарных пунктах в прививочных кабинетах Городской поликлиники по адресам: ул. Ленина, 231, а также в филиалах поликлиники, расположенных по адресам 6 микрорайон, дом 8 и 1 микрорайон, дом 14.