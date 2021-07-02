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26 июля, 10:01
НовостиКультура

"Сохраним сайгака вместе" - новый посыл калмыцких современных художников

"Сохраним сайгака вместе" - новый посыл калмыцких современных художников

Город постепенно приобретает новый образ - это некий сплав природы и искусства. Вот так сайгак у водопоя, еще недорисованный, но уже украсивший 12 дом 2-го микрорайона, возвращает нас в степной мир. А у подножия животного надпись: "Сохраним сайгака вместе". 

Была проделана большая работа по восстановлению популяции сайгака. В заповеднике "Черные земли" подвели итоги половозрастного учета степной антилопы. Насчитали около 14 тысяч особей. По мнению специалистов, рост численности обусловлен тем, что отношение людей к реликтовому животному изменилось. Теперь остается далее популяризировать эту мысль, а красочное произведение внушительных размеров - действенный способ передать ее каждому элистинцу и не только.

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