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25 апреля, 12:39
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Минсельхоз России снизил тарифы на воду для рисосеющих хозяйств Калмыкии

Минсельхоз России снизил тарифы на воду для рисосеющих хозяйств Калмыкии

Это позволит сэкономить в этом году до 40 млн рублей и выполнить госзадание по производству риса-сырца, сообщил профильный министр Тимур Гаваев по итогам встречи с первым замминистра сельского хозяйства страны Оксаной Лут. Федеральное ведомство снизило тарифы на воду.

При этом изначально их планировалось наоборот – поднять, что увеличило бы долю затрат на оросительную воду почти на четверть. Аграрии заявили об отказе заниматься производством риса из-за высоких затрат на воду в сложных климатических условиях.

К тому же, это поставило под угрозу запланированный ремонт сети каналов и гидротехнических сооружений, планировку чеков и обновление парка техники. С учётом всех этих факторов тарифы были снижены.

Отметим, в Калмыкии выращивают экологически чистый рис, который отличается высокими вкусовыми качествами. В прошлом году в республике собрали 10,5 тыс. тонн, а это на 16% выше уровня 22-го года.

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