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22 июля, 10:37
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Минсельхоз Калмыкии продолжает мероприятия по реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Минсельхоз Калмыкии продолжает мероприятия по реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

На сегодняшний день активно ведутся работы в Яшкульском, Черноземельском, Яшалтинском районах. Так, в населенных пунктах Комсомольский и Адык укладывают пешеходные дорожки. В Эсто-Алтае реализуется проект по благоустройству общественной территории "Дубовая роща". Там появятся тротуары, будут установлены парковые фонари, лавочки, урны.

Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, все работы будут сданы качественно и в установленные сроки.

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