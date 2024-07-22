Минсельхоз Калмыкии продолжает мероприятия по реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

На сегодняшний день активно ведутся работы в Яшкульском, Черноземельском, Яшалтинском районах. Так, в населенных пунктах Комсомольский и Адык укладывают пешеходные дорожки. В Эсто-Алтае реализуется проект по благоустройству общественной территории "Дубовая роща". Там появятся тротуары, будут установлены парковые фонари, лавочки, урны.

Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, все работы будут сданы качественно и в установленные сроки.