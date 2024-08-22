Минприроды Калмыкии и его подведомственные учреждения передали участникам СВО технику

Церемония передачи мотоциклов и автомобилей УАЗ от жителей республики состоялась на базе Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Его руководитель Чимид Джангаев отметил, что для выполнения тактических задач и повышения качества поставленных целей, бойцам из штурмовых подразделений сейчас нужна такая мототехника, с помощью которой они могут проводить разведку, доставлять небольшие грузы, а также осуществлять оперативное перемещение.

Также он поблагодарил, кто вносит свой вклад в сбор и доставку груза в помощь в зоне СВО.

Фото: Минприроды Калмыкии