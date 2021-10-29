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2 декабря, 11:18
Новости

Министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире Радио

Министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире Радио

Последний месяц уходящего года практически весь пропитан особенной атмосферой и подготовкой к главному празднику года.

 К сожалению, череда новогодних дней таит в себе и немало опасностей. И особая ответственность здесь на правоохранительном блоке. О важности обеспечения общественной безопасности на территории республики в праздники, а также о ситуации в Калмыкии с поддельными ковид-сертификатами и многом другом - в прямом эфире канала «Радио России  - Калмыкия» расскажет региональный министр внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Никифоров.

Слушайте радиопрограмму «Актуальное интервью» сегодня в 13 часов 10 минут на частоте 102,7 FМ. Телефон студии 4-11-26.

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