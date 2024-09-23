Министерство социального развития, труда и занятости РК объявляет о старте республиканского конкурса среди многодетных семей «Лучшее семейное хозяйство».

Многодетные семьи республики с тремя и более детьми, ведущие личное подсобное хозяйство, приглашаются принять участие в конкурсе. Для этого необходимо до 25 октября подготовить и выслать 5 фотографий и видеоролик. Конкурсная комиссия через интернет-голосование проведет отбор победителей. Голосование состоится на официальном аккаунте Минсоцразвития РК ВКонтакте.

Победителями станут авторы фотографий, набравшие наибольшее число голосов. Они будут награждены денежными премиями и дипломами. За первое место -100 тысяч рублей, за второе - 50 тысяч и 30 тысяч рублей за третье.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия