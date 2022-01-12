Мини-футбольный клуб «Уралан» укрепил свое положение в турнирной таблице

Предварительные результаты 4-го тура первенства ЮФО среди любительских команд, который состоялся в минувшие выходные в Элисте, дают калмыцким спортсменам шанс продвинуться дальше. О том, как проходили матчи смотрите в нашем видеоматериале.

13 мини-футбольных команд со всего Южного федерального округа собрались в Элисте, чтобы продолжить борьбу за первенство. За 4 тура команды успели познакомиться друг с другом, понять сильные и слабые стороны соперников. Тренер мини-футбольного клуба «Спартак-Донецк» Николай Крикун на калмыцкой земле хоть и впервые, но говорит, что с нашими спортсменами встречаться уже приходилось.

С командой «Гвардеец-Донецк» калмыцкие футболисты сыграли вничью, а вот «Спартака» из того же города наши обыграли со счетом 3:5.

Удалось «Уралану» обойти и одного из лидеров турнирной таблицы мини - футбольный клуб «Калинина» из Ростовской области, а с краснодарской «Альфой» силы оказались равны.

Соревнования проходят в два круга по системе «каждый с каждым». В Элисте матчи проходили при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

Следующую игру элистинский «Уралан» проведет в Ростове-на-Дону.