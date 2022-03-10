До 15 апреля продлили продажу туров с кешбэком

Ранее стало известно, что продажи закончатся в ночь на 9 апреля. Теперь сроки вновь продлены. Шестой этап программы компенсации части стоимости путешествия по России стартовал 15 марта и должен был завершиться до изменений дат 30 апреля. Почему меняются сроки, и какие направления сейчас популярны у жителей Калмыкии, - рассказывает Татьяна Шолохова.

Жители Калмыкии, планирующие отправиться в путешествие по России, спешат успеть приобрести путевку по программе туристического кешбэка. Оформив его по карте «Мир», можно получить возврат денежных средств до 20%, что очень выгодно. Самые популярные направления у жителей Калмыкии - санатории Кавказских минеральных вод, Краснодарский край, Крым и Калининград.

Максимальная сумма кешбэка - 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку необходимо до 1 июля. Владелица небольшого отеля в Элисте Елена Мололкина, рассказывает, что сейчас практически все номера заняты, причина – в высоком спросе. Это единственная гостиница, которая работает по программе туристического кешбэка. Чтобы попасть в неё, отель должен был иметь свой собственный сайт и пройти процедуру классификации. По словам предпринимателя, новость о том, что весенний этап продажи туров закрывается раньше, особого ажиотажа у туристов не вызвала.

Напомним, продажи туров с кешбэком планировали завершить 30 апреля. Однако, как сообщают в Ростуризме, спрос оказался слишком высоким. На начальном этапе его уже приобрели 500 тысяч человек, и выделенных средств до конца программы не хватило. По сравнению с предыдущим зимним этапом, а он проходил с 18 января по 28 февраля, количество бронирований туров выросло вдвое, а по сравнению с прошлым годом - в пять раз.

В программе участвуют все регионы страны. При соблюдении всех необходимых условий, человеку компенсируют как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично. Программа туристического кэшбэка не прощается с россиянами - следующий этап планируется на осенне-зимний период. Подробности и даты Ростуризм объявит чуть позже.