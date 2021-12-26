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10 января, 11:24
НовостиЗдравоохранение

Медицинская помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей Калмыкии становится все доступнее

Медицинская помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей Калмыкии становится все доступнее

Так, в селе Тундутово продолжается строительство нового здания для использования под офис врача общей практики. Строительство его не останавливалось даже в праздничные выходные.

По плану в офисе смогут принимать более 20 пациентов в день. Это стало возможным, благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медпункт в Тундутово – один из 9 офисов для врачей общей практики, строительство которых запланировано по указанной программе уже на этот год. Они появятся в восьми районах Калмыкии.

К настоящему моменту за 2 года в Калмыкии также построено 34 фельдшерско-акушерских пункта. В том числе, в шести поселках ФАПы появились впервые.

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