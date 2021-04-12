Медаль «Памяти героев Отечества» вручена ветерану Великой Отечественной войны Андрею Джимбиеву

Сегодня Ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Элисты, Кавалеру ордена Дружбы, Почетному гражданину города Андрею Манганыковичу Джимбиеву в преддверии 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны была вручена памятная награда.

С почетной миссией к ветерану пришли заместитель Главы Администрации Элисты Галина Васькина и военный комиссар Юрий Колдунов.

Андрей Манганыкович родился в поселке Ниицян Каспийского района. В июне 1942 года добровольно ушел на фронт. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 248-й дивизии. В январе 1943 года освобождал от немецкой оккупации Элисту. Был ранен. После госпиталя служил в войсках Военно-воздушной обороны.

В 1943 году семья была депортирована в Новосибирскую область. У него двое детей, 4 внуков и 5 правнуков. Имеет государственные награды. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова.