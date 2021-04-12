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4 мая, 17:48
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Медаль «Памяти героев Отечества» вручена ветерану Великой Отечественной войны Андрею Джимбиеву

Медаль «Памяти героев Отечества» вручена ветерану Великой Отечественной войны Андрею Джимбиеву

 Сегодня Ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Элисты, Кавалеру ордена  Дружбы, Почетному гражданину города Андрею Манганыковичу Джимбиеву в преддверии 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны была вручена памятная награда.

С почетной миссией к ветерану пришли  заместитель Главы Администрации Элисты Галина Васькина и военный комиссар Юрий Колдунов.

 Андрей Манганыкович родился в поселке Ниицян Каспийского района. В июне 1942 года добровольно ушел на фронт. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 248-й дивизии. В январе 1943 года освобождал от немецкой оккупации Элисту. Был ранен. После госпиталя служил в войсках Военно-воздушной обороны.

В 1943 году семья была депортирована в Новосибирскую область. У него двое детей, 4 внуков и 5 правнуков. Имеет государственные награды. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова.

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