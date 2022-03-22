Маткапитал можно будет использовать на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями

Законопроект единогласно одобрен Госдумой в первом чтении.

«Он направлен на повышение доступности дошкольного образования, увеличит возможность выбора для родителей. Это особенно актуально в условиях местами сохраняющегося дефицита дошкольных мест для детей до трёх лет», обратила внимание первый зампредседателя Комитета по просвещению Алёна Аршинова.

Ровно 2 года назад ПФР приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. В Калмыкии уже более 3,5 тысяч семей получили сертификаты «автоматом», то есть, без подачи заявлений. Для семей, усыновивших детей, сохраняется прежний заявительный порядок, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители. Действие программы государственной поддержки семей с детьми продлено до конца 2026 года.