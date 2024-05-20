Мария Чудаева - победительница Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»!

В Международном детском центре «Артек» торжественно завершился финал главного конкурса страны среди юных ораторов.

Лучшие чтецы со всей России в эти дни состязались за звание победителей.

В пятерке лучших и участница из Калмыкии - учащаяся Целинной СОШ им. К.Эрендженова Мария Чудаева.

Степная республика ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе. Но Мария - первый победитель из Калмыкии масштабного творческого проекта.

Также победителями конкурса стали Данил Козлов из Иркутской области, Сиражудин Ахмедханов из Республики Дагестан, Александр Циммерман из Самарской области и Дарья Чуликова из Челябинской области.

Ребята примут участие в Суперфинале, который пройдет 8 июня на Красной площади в столице государства.

А это отрывок из выступления Марии Чудаевой на полуфинале Всероссийского конкурса юных чтецов.

«Бабушкин праздник» автор Виктор Астафьев