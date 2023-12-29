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11 января, 14:49
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«МАНАХС» под таким названием в Элисте впервые состоится выставка графики бурятского художника, кинорежиссера Солбона Лыгдэнова

«МАНАХС» под таким названием в Элисте впервые состоится выставка графики бурятского художника, кинорежиссера Солбона Лыгдэнова

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова

Ее открытие состоится в национальном музее имени Пальмова 24 января. В России и далеко за ее пределами Лыгдэнов известен как кинорежиссер. Он участвовал в создании известных фильмов «Миссия невыполнима», «Сталинград», «Мы из будущего». Сейчас он продолжает работу над киноэпопеей о воинах-сибиряках Героях Великой Отечественной войны «321-я сибирская».

Также Солбон известен как художник. Работает в технике станковой графики, «бумага-карандаш». Точность, изящество, глубина и молниеносность движений героев, парящих в небесах, напоминают нам о безусловной вере и силе духа предков. В настоящий момент художник занимается написанием портретов Героев современной России.

Солбон Лыгдэнов – человек, бескрайне увлеченный своей профессией и сделавший многое для развития национального искусства Бурятии.

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