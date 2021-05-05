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13 мая, 09:55
НовостиЭкономика

Льготное кредитование для инновационных компаний

Льготное кредитование для инновационных компаний

«Малый бизнес может получить кредит на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств» - сообщают в министерстве экономики и торговли республики. Главные требования компании заемщику: не менее 3 лет деятельности на рынке труда. Годовая выручка более 100 миллионов рублей. Темп роста выручки за 3 предыдущие года не менее 12%. А основные условия льготного кредитования следующие - ставка - 3%, срок - до 3 лет, сумма - до 500 миллионов рублей.

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