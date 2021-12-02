Легендарный «Голубой огонек» на телеканале «Россия»

«ГОЛУБОМУ ОГОНЬКУ» – 60!

Первый «Голубой огонек» вышел в эфир 60 лет назад, в апреле 1962 года и назывался «На голубой огонек». Одним из ведущих легендарного проекта в 1964 году был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет.

В этом году праздничный концерт выйдет в эфире телеканала «Россия» в 25-й раз. Эстафетную палочку ведущего «Голубого огонька» 20 лет назад принял Николай Басков

«Голубом уогоньку» в этом году исполняется 60 лет! Есть традиции, которые надо хранить и соблюдать. Должно же оставаться что-то традиционное, к чему зрители привыкли. И это как раз такие программы. Кстати, у меня своеобразный юбилей: в этом году я уже в 20-й раз веду «Голубой огонек» на телеканале «Россия»! Все, что здесь происходит, мне близко и знакомо. Всех людей, которые на этой программе работают, объединяет одно –желание создать праздничное настроение у россиян в Новый год. Мы каждый год стараемся удивлять зрителей, создавая яркие костюмированные и пародийные номера. И я сам его обязательно смотрю, если не в Новогоднюю ночь, то в повторе».