«Крылья жизни моей!». Светлой памяти Николая Санджиева

Министерство культуры республики объявляет акцию в память об известном знатоке калмыцких традиций, человеке, который внес неоценимый вклад в развитие родной республики. К проекту уже присоединились артисты, почитатели его творчества.

Николая Санджиева, Заслуженного работника культуры России, Монголии, члена Союза писателей страны, не стало год назад. Вся жизнь выдающегося общественного деятеля была посвящена развитию национальной культуры, литературы и образования, средств массовых коммуникаций, а также совершенствованию системы государственного управления.

Трудовая биография Николая Джамбуловича была насыщена яркими созидательными событиями и весомыми творческими достижениями. Его многогранный талант, душевная открытость и щедрость, целеустремленность и неизменная верность делу навсегда останутся в памяти коллег, друзей и почитателей творчества. В этом году ему исполнилось бы 65 лет.