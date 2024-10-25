Кража 30 тысяч рублей раскрыта в Элисте

В дежурную часть УМВД России Элисты обратился местный житель по факту кражи денежных средств. В магазине мужчина обнаружил, что деньги из кармана пропали. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий 62-летний элистинец был задержан и сознался в содеянном. Похищенные средства были изъяты. В отношении подозреваемого проводится комплекс процессуальных расследований.