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28 октября, 07:25
НовостиСобытиеКриминал

Кража 30 тысяч рублей раскрыта в Элисте

Кража 30 тысяч рублей раскрыта в Элисте

В дежурную часть УМВД России Элисты обратился местный житель по факту кражи денежных средств. В магазине мужчина обнаружил, что деньги из кармана пропали. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий 62-летний элистинец был задержан и сознался в содеянном. Похищенные средства были изъяты. В отношении подозреваемого проводится комплекс процессуальных расследований.

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