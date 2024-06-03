5 июня, 03:43
 23 °C
96,56
88,76
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 июня, 20:33
НовостиСобытие

Некоммерческие организации Калмыкии могут принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Компания принимает заявки

Некоммерческие организации Калмыкии могут принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Компания принимает заявки

Разработать и представить проекты можно в номинациях: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт». При этом от каждой организации можно предложить только по одному на номинацию. Как нам сообщили в компании, в текущем году, объявленном в России Годом семьи, особое внимание будет уделено проектам, поддерживающим семейные ценности. Подать заявку можно до 30 июня, обратившись в офис «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия».

Подробности и положение о конкурсе доступны на сайте компании в разделе «Ответственность – Конкурс социальных и культурных проектов».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия