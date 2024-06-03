Некоммерческие организации Калмыкии могут принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Компания принимает заявки

Разработать и представить проекты можно в номинациях: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт». При этом от каждой организации можно предложить только по одному на номинацию. Как нам сообщили в компании, в текущем году, объявленном в России Годом семьи, особое внимание будет уделено проектам, поддерживающим семейные ценности. Подать заявку можно до 30 июня, обратившись в офис «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия».

Подробности и положение о конкурсе доступны на сайте компании в разделе «Ответственность – Конкурс социальных и культурных проектов».