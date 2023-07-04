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6 июля, 09:13
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Конфискация транспортных средств - эффективная мера профилактики преступлений на дорогах

Конфискация транспортных средств - эффективная мера профилактики преступлений на дорогах

Судом установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «LADA 212140 4х4» передвигаясь по территории одного из сельских муниципальных образований района, где его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Судом подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а так же транспорт принадлежащий жителю района конфискован в доход государства.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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