Конфискация транспортных средств - эффективная мера профилактики преступлений на дорогах

Судом установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «LADA 212140 4х4» передвигаясь по территории одного из сельских муниципальных образований района, где его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Судом подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а так же транспорт принадлежащий жителю района конфискован в доход государства.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия