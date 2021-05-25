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25 июня, 10:01
НовостиГород

Коммунальные службы степной столицы начали подготовку к осенне-зимнему периоду

Коммунальные службы степной столицы начали подготовку к осенне-зимнему периоду

 Несмотря на то, что в регионе установилась аномальная жара, коммунальные службы степной столицы начали подготовку к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании проводят ревизии в подвалах, на чердаках и в подъездах многоквартирных домов. В первую очередь, идет работа по промывке и опрессовке труб отопления. На сегодняшний день ревизию прошло около 50 процентов столичного жилого фонда. Подробности в наших дневных выпусках. 

 

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