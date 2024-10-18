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20 октября, 11:56
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Коллектив театра кукол Калмыкии сегодня отправился в путь

Коллектив театра кукол Калмыкии сегодня отправился в путь

На сцене Якутского ТЮЗа 22 октября начинаются показы театра «Джангар». Свои первые «Большие гастроли» калмыцкий коллектив начинает на подмостках этого дальневосточного региона России. Труппа из степной республики представит на суд юного зрителя спектакли «Мойдодыр» и «Сар - Герел». По сообщению директора театра Кеэмы Берединой, прохождение молодого калмыцкого театра, появившегося 4 года назад, во Всероссийский гастрольно – концертный план имеет неоценимое значение. Показы постановок театра «Джангар» на земле Якутии завершатся 25 октября.

Видео: Театр кукол «Джангар»

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