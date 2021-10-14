Коллектив Национального драматического театра – отметил 85-летний юбилей

За эти годы осуществлено более 500 спектаклей по пьесам калмыцкой, русской и мировой драматургии.

На сцене – в свете рампы молодежь и ветераны, многие из которых продолжают творчество, даря своему зрителю радость общения с прекрасным. Но о тех, кто стоял у истоков, о личностях, безусловно, легендарных, как Санджи Каляев, Улан Лиджиева, Баатр Басангов и многих других повествуют кадры кинохроники. Страницы истории оживают и в красочном представлении. Начало театральной эпохи в республике - 1936 год, когда выпускники калмыцкой студии училища искусств в Астрахани поставили первые спектакли. Они же и возвестили всеми миру «У нас в Калмыкии свой театр».

Традиции своих именитых учителей продолжают выпускники различных театральных школ Москвы, Ленинграда, Ростова, Астрахани, Саратова и Элисты. Калмыцкий театр живет и процветает – это мнение многочисленных гостей из разных регионов России. И не только. Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия – это не весь список стран, представители которых участвуют в юбилейных мероприятиях.

Кульминация торжества – церемония награждения. Заслуженные награды – большой группе артистов. О созидательной деятельности коллектива говорит Председатель Правительства. По мнению Юрия Зайцева, утверждая высокие нравственные ценности на сцене, театр объединяет народ, укрепляет и сохраняет национальный дух.

Продолжение праздничного торжества - фейерверк из музыкальных, танцевальных номеров, театральных представлений в исполнении ведущих творческих коллективов. По словам их руководителей - корифеев сцены, это подарок коллегам, без которых немыслимо культурное будущее нашего народа. Создание театра, как утверждает Валерий Эрдниев, явилось важным шагом для развития всего сценического искусства степного края. По его воспоминаниям, свое восхождение на танцевальный Олимп он начал с участия в одной из театральных постановок.

Слова благодарности и от тех, чья судьба, так или иначе, связана с Национальным драматическим театром, и от многочисленных зрителей, которые имеют возможность посещать храм искусства. Радость такого общения театр продолжит, открыв очередной, 85-ый по счету сезон. На афишах – не только полюбившиеся постановки, такие как «Я – Будда», «Касатка», «Братья-Калмыки», «Манжихна бер», но и премьеры.