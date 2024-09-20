Коллектив казначейства Калмыкии передал очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.

Это 200 пятилитровых бутылок питьевой воды и 18 тепловых пушек, которые помогут согреть помещения и создать комфортные условия для военнослужащих. «С самого начала специальной военной операции сотрудники Управления заняли активную гражданскую позицию и уже на регулярной основе оказывают поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО», - прокомментировала заместитель руководителя регионального казначейства Кема Манджиева.