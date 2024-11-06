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8 ноября, 06:59
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Ко Дню матери многодетные родители будут награждены Знаком отличия Республики Калмыкия «За заслуги в воспитании детей» с вручением удостоверения о награде и единовременной выплаты из средств республиканского бюджета.

Ко Дню матери многодетные родители будут награждены Знаком отличия Республики Калмыкия «За заслуги в воспитании детей» с вручением удостоверения о награде и единовременной выплаты из средств республиканского бюджета.

В рамках Года семьи в 2024 году размер единовременной выплаты увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Торжественное награждение родителей проводится ежегодно. С 2011 года (с момента учреждения Знака отличия) награду получили более 260 родителей.

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