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21 августа, 19:05
НовостиСпорт

Каратистка из Калмыкии выиграла турнир по европейскому первенству в Финляндии

Каратистка из Калмыкии выиграла турнир по европейскому первенству в Финляндии

Алтана Басангова в составе сборной России участвовала в пяти поединках и одержала победу над представителями принимающей страны, Франции, Украины, Турции и Чехии. 

Алтана - воспитанница Республиканской школы олимпийского резерва, входит в Федерацию Каратэ региона, кандидат в мастера спорта, а теперь, в свои 16 лет, она чемпионка Европы 2021 года. 

Тренировал девушку Очир Манджиев. Под его началом приняли участие в соревновании ещё три спортсмена из Калмыкии: Айтин Булдурунов, Сергей Авершин и Марина Бальджикова.

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