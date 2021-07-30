Каратистка из Калмыкии выиграла турнир по европейскому первенству в Финляндии

Алтана Басангова в составе сборной России участвовала в пяти поединках и одержала победу над представителями принимающей страны, Франции, Украины, Турции и Чехии.

Алтана - воспитанница Республиканской школы олимпийского резерва, входит в Федерацию Каратэ региона, кандидат в мастера спорта, а теперь, в свои 16 лет, она чемпионка Европы 2021 года.

Тренировал девушку Очир Манджиев. Под его началом приняли участие в соревновании ещё три спортсмена из Калмыкии: Айтин Булдурунов, Сергей Авершин и Марина Бальджикова.