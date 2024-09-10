Капитальный ремонт в многоквартирных домах в регионе завершился

Обновление кровель проводился в 14 многоэтажках. Это не только в Элисте, но и Городовиковске, Лагани, в селах Кетченеры, Садовое и Яшкуле. Это был краткосрочный план на текущий год по реализации региональной программы.

Всего с 2014 года по настоящее время проведен капремонт кровель в 211 многоквартирных домах, заменено 81 лифтовое оборудование в 32 жилых зданиях.

По словам профильного министра Виктории Мангутовой, главный принцип для определения очередности ремонта - год постройки. А еще дома с самой высокой оплатой взносов. Сумма зависит от занимаемой площади. То есть, чем больше квартира, тем больше и доля отчисления на ремонт.