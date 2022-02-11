17 марта, 07:12
 -5 °C
118,76
108,05
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 марта, 10:06
НовостиСобытие

Калмыкия готовится к главному весеннему празднику - Фестивалю тюльпанов

Калмыкия готовится к главному весеннему празднику - Фестивалю тюльпанов

В этом году он расширяет свой формат. В течение месяца, со 2 апреля по 2 мая, пройдут культурно-развлекательные мероприятия.

В Элисте они запланированы на каждые выходные. Кроме того, будет организована торговая деятельность местных производителей и предпринимателей.

А непосредственно самими тюльпанами – главной изюминкой Фестиваля – можно будет полюбоваться в специально подготовленных площадках в Целинном и Приютненском районах.

В целях сохранения краснокнижных цветов, тюльпановые поля будут патрулировать волонтеры и сотрудники природоохранного ведомства.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия