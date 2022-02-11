Калмыкия готовится к главному весеннему празднику - Фестивалю тюльпанов

В этом году он расширяет свой формат. В течение месяца, со 2 апреля по 2 мая, пройдут культурно-развлекательные мероприятия.

В Элисте они запланированы на каждые выходные. Кроме того, будет организована торговая деятельность местных производителей и предпринимателей.

А непосредственно самими тюльпанами – главной изюминкой Фестиваля – можно будет полюбоваться в специально подготовленных площадках в Целинном и Приютненском районах.

В целях сохранения краснокнижных цветов, тюльпановые поля будут патрулировать волонтеры и сотрудники природоохранного ведомства.