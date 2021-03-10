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29 марта, 10:53
НовостиОбразование

Калмыкия вошла в «пятерку» лучших участников фестиваля научно-технического творчества «От Винта!»

Калмыкия вошла в «пятерку» лучших участников фестиваля научно-технического творчества «От Винта!»

 

 Фестиваль проходил в Краснодаре. Почти 700 участников представили около 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов. В число победителей среди субъектов ЮФО вошли пять регионов – Краснодарский край, Ростовская область, Калмыкия, Адыгея и Крым.

 Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров особо выделил два проекта калмыцких студентов: первокурсницы КалмГУ Энкиры Лиджиевой «Путеводитель с применением технологии дополненной реальности «Достопримечательности города Элиста», а также проект Тимофея Велигурина «Пожарный робот-манипулятор».

 

 

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