Калмыкия вошла в число 10 регионов, для которых продлили индивидуальные программы социально-экономического развития до 2030 года
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Соответствующее поручение ранее дал Правительству Президент России. Это предполагает создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать росту уровня жизни населения, сокращению числа безработных и увеличению налоговых поступлений в бюджет.
О том, как обстоят дела с поддержкой предпринимателей Калмыкии малого и среднего звена в видеоматериале Арьи Андреевой.