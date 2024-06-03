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4 июня, 14:54
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Калмыкия вошла в число 10 регионов, для которых продлили индивидуальные программы социально-экономического развития до 2030 года

Калмыкия вошла в число 10 регионов, для которых продлили индивидуальные программы социально-экономического развития до 2030 года

Соответствующее поручение ранее дал Правительству Президент России. Это предполагает создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать росту уровня жизни населения, сокращению числа безработных и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

О том, как обстоят дела с поддержкой предпринимателей Калмыкии малого и среднего звена в видеоматериале Арьи Андреевой.

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