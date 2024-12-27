Калмыкия вместе со всей страной готовится к 80-летию Великой Победы.

В Яшкульском районе завершены работы по благоустройству и ремонту памятника «Скорбящая мать» и «Мемориала воинам 28-й Армии».

В ходе реконструкции мемориала в Хулхуте благоустроены стелы, ступени, братские могилы. Обновились информационные плиты с сохранением цветовых решений, материалов, стилистики и техники исполнения. Также отремонтированы бетонные и железобетонные конструкции, заменены облицовочные плиты.

Памятник «Скорбящая мать» был создан в 1973 году под руководством скульптора Никиты Санджиева У памятника отреставрирована статуя, произведена замена тротуарного покрытия, установлены новые мраморные информационные плиты. Здесь похоронены Наташа Качуевская, воины и партизаны 28-й Армии, геройски погибшие в боях за освобождение Калмыкии от немецко-фашистских захватчиков.

На обновление было выделено в общей сложности более 3 млн 600 тыс. рублей из федерального, республиканского и районного бюджетов.

Фото: Правительство Республики Калмыкия