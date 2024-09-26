Калмыкия в числе участников уникального проекта поддержки членов семей участников СВО.

Он стартует в пяти регионах страны - Республиках Марий Эл, Калмыкия, Башкортостан, Орловской и Томской областях и носит название «СВОя сила». Автор идеи и лидер проекта - постпред республики Марий Эл при Президенте Ольга Бадма – Халгаева. Презентация его прошла в Общественной палате России.

В пилоте участвуют 100 участниц – жен, мам и сестер участников СВО из этих регионов. В течение 7 месяцев они пройдут обучение онлайн с офлайн-поддержкой по программе психологического консультирования и социального кураторства.

Проект стартует с 1 октября.