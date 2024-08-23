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26 августа, 08:35
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Калмыкия продолжает оказывать помощь подшефному Антрациту

Калмыкия продолжает оказывать помощь подшефному Антрациту

Дети с инвалидностью смогут в течение 14 дней пройти необходимый курс лечения в реабилитационном центре степного региона на базе отделения «Мать и дитя». Необходимую поддержку получат и родители. Их обучат разным методикам, по которым они смогут продолжить занятия в домашних условиях.

Первая группа ожидается уже в начале октября. Кроме оказания помощи, организуют интересный досуг. Проведут экскурсии, в ходе которых дети смогут познакомиться с культурой и историей Калмыкии.

Сообщила Министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

Фото: Минсоцразвития Калмыкии

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