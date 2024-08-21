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23 августа, 14:08
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Калмыкия представила программу по восстановлению популяции краснокнижной дрофы-красотки северо-западного Прикаспия

Калмыкия представила программу по восстановлению популяции краснокнижной дрофы-красотки северо-западного Прикаспия

В совещании Минприроды России приняли участие Вице-премьер – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов и руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Адьянов.

Встреча, на которой была представлена программа, прошла в режиме ВКС и состоялась в преддверии II Международного форума «День сокола».

Напомним, старт проекту по выпуску в калмыцкие степи особей европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки дали прошлой осенью в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по созданию в стране центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Калмыкии.

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