Калмыкия получит дополнительные 10 миллиардов рублей из федеральной казны благодаря депутату Госдумы Бадме Башанкаеву

Фракция «Единой России» обсудила проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в первом чтении.

Как отметил Глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, бюджет выполняет социальные задачи, в том числе – в сфере здравоохранения. Народная программа «Единой России» работает. Расходная часть бюджета на здравоохранение увеличилась почти вдвое и превысила 7 триллионов рублей в 2026 году. Есть и отдельные победы.