Калмыкия переживает последствия сильного шквалистого ветра

Непогода обрушилась ночью. Деревья и ветки падали на автомобили и высоковольтные провода. По словам встревоженных граждан, в нескольких многоквартирных домах разрушены кровли, ураганный вихрь спровоцировал отключения электричества в Элисте и в некоторых районах. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в регионе, ещё, как минимум, сутки. В эпицентре стихии оказалась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Жительница Элисты Елена Доржиева не сразу смогла попасть на работу. У входа в магазин по улице Чкалова – сильный шквалистый ветер с корнем вырвал дерево и снес провода. Ночью порывы местами достигали до 30 метров в секунду.

Метеослужба точно спрогнозировала погоду на эти два дня, а МЧС своевременно обратилось к жителям региона с предупреждением о возможных ЧС в связи с ураганным ветром. И вот, мы видим воочию последствия стихии.

В 10 микрорайоне столицы под натиском ураганного ветра разрушен балкон. Огромная строительная конструкция рухнула вниз с шестого этажа. Только чудом никто не пострадал.

А на улице Герасименко - прямо на проезжей части - поваленное под натиском ветра дерево. Решение, как быть, будут принимать прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы и Госавтоинспекции. Ветром сорвало и кровлю на здании Калмыцкого научного Центра в Элисте. Под металлоконструкцией оказалось несколько автомашин. А эти кадры с комментариями из соцсетей. Зрелище тоже не для слабонервных.

А, эти видеокадры запечатлены в Лагане, где из-за непогоды два последних дня тоже были неспокойными. Здесь также объявили режим ЧС. Помимо разрушений, зарегистрированы частые случаи отключения электроэнергии.

Как сообщают в энергетической компании, жалобы в диспетчерскую службу поступают от жителей Черноземельского, Лаганского, Яшалтинского, Приютненского и Целинного районов.

В ряде случаев, жильцы многоквартирных домов остаются не только без света, но и без тепла. Обращения обрабатываются в оперативном порядке. В режиме повышенной готовности находятся более шестидесяти аварийных бригад. Калмыцкие спасатели настойчиво рекомендуют соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.