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10 ноября, 14:48
НовостиCOVID-19

Калмыкия находится в числе регионов с низким уровнем заболеваемости коронавирусом

Калмыкия находится в числе регионов с низким уровнем заболеваемости коронавирусом

Об этом заявила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве страны.

Объявленные в России нерабочими дни позволили снизить темпы прироста заболеваемости, а, значит, и замедлить эпидпроцесс. Снижается заболеваемость среди подростков и детей, но сохраняется ее рост среди лиц старше 65 лет. Единственный способ снизить этот показатель – вакцинация.

При этом для стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах необходимо сохранить ограничительные меры и усилить контроль за их исполнением, – отметила Попова.

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