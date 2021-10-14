Калмыкия находится в числе регионов с низким уровнем заболеваемости коронавирусом

Об этом заявила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве страны.



Объявленные в России нерабочими дни позволили снизить темпы прироста заболеваемости, а, значит, и замедлить эпидпроцесс. Снижается заболеваемость среди подростков и детей, но сохраняется ее рост среди лиц старше 65 лет. Единственный способ снизить этот показатель – вакцинация.



При этом для стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах необходимо сохранить ограничительные меры и усилить контроль за их исполнением, – отметила Попова.