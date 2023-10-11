12 октября, 15:05
Калмыкия на втором месте в ЮФО по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и соцпредпринимательства в 2022 году
Ежегодный рейтинг представила Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. При этом среди российских регионов Калмыкия занимает 46 место. Победителем рейтинга стала Республика Башкортостан. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, а третье — Ямало-Ненецкий.Читайте наши новости в Одноклассниках!
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