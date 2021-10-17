Калмыцким предпринимателям начали выплачивать субсидии

Речь идет о тех, кто попал в перечень пострадавших от коронавируса отраслей, включенных в перечень Правительства России. Всего таких сфер более 20. А чтобы получить поддержку необходимо соблюсти ряд условий. Каких? Сегодня выясняла Зоя Бармагнанова.

Одной из первых для получения финансовой господдержки в налоговую инспекцию обратилась индивидуальный предприниматель Гиляна Долгина. Она владеет одним из столичных фитнес-центров. Размер выплаты равен минимальному размеру оплаты труда - 12 тысяч 792 рубля. Наемных работников у нее нет, поэтому сумму она получила сама.

Более 76 тысяч рублей выплатили и 6 сотрудникам сервисного центра. Они обратились за господдержкой сразу после нерабочих дней. Бизнес все это время простаивал, говорит предприниматель Дмитрий Чепурной. После получения помощи от государства есть возможность рассчитаться за коммунальные услуги и аренду помещения.

Федеральные субсидии направляются наиболее пострадавшим от коронавируса областям бизнеса, включённым в постановление правительства. Всего в перечне более 20 сфер предпринимательства. Принимают заявления и от социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Тем, кому положена данная форма субсидии были направлены сообщения от налоговых органов, что они попадают под критерии господдержки. Предпринимателям и юридическим лицам предложено заполнить заявление, либо в личном кабинете, либо отправить письмо в инспекцию. Ну, а далее деньги должны поступить в течение восьми дней на их расчётный счёт.

Одни из главных требований - отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3 тысяч рублей, объект не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства. Специалисты фискальных органов при заполнении заявки, также просят указывать правильный основной вид экономической деятельности получателя субсидии.

В региональную налоговую службу уже поступило более 450 заявлений от представителей малого и среднего бизнеса. По предварительным подсчетам, в Калмыкии данной мерой поддержки могут воспользоваться около 4 тысяч предпринимателей и более 500 юридических лиц. Время для подачи заявления еще есть. Документы будут приниматься до 15 декабря включительно.