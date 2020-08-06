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10 августа, 12:03
НовостиТуризм

Офицер из Калмыкии возглавил экспедицию по восхождению на Пик Седова

Офицер из Калмыкии возглавил экспедицию по восхождению на Пик Седова

Это первое высокоширотное восхождение на Пик Седова, который находится на архипелаге Новая Земля. Это господствующая высота пролива Маточкин шар, что разделяет Баренцево и Карское моря.

Экспедицию возглавил наш земляк, уроженец посёлка Улан-Хол – капитан Эрдни-Горя Сарангов. Он - старший офицер отделения физической подготовки Северного флота и инструктор по горной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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