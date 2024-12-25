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27 декабря, 17:50
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Калмыцкий джитсер Чингиз Манджиев — Чемпион Мира!

Калмыцкий джитсер Чингиз Манджиев — Чемпион Мира!

С 17 по 22 декабря в Москве прошел масштабный чемпионат мира по джиу-джитсу ACBJJ, собравший 4500 спортсменов со всего мира.

Калмыкию на этом престижном турнире представлял Чингиз Манджиев, обладатель синего пояса, который занимается бразильским джиу-джитсу под тренерством Александра Казнаева и Бадма-Санана Ходжинова.

Чингиз показал невероятный результат, став чемпионом мира ACBJJ!

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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